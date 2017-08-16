У КМДА розповіли, скільки витратили на підготовку шкіл Києва до нового навчального року
Київ посідає перше місце серед регіонів щодо середнього показника виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до нового навчального року.
На підготовку закладів освіти Києва до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду виділили майже 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса.
Читайте такожУ Солом'янському районі Києва 1 вересня відкриють нову школу на 720 учнів - Кличко«На підготовку до нового навчального року та роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період виділено майже 2 млрд грн, і це без урахування нового будівництва. Із них на таке складне для столиці питання, як закріплення земельних ділянок за закладами освіти – 89 мільйонів гривень», – розповів Пліс.
За його інформацією, Київ посідає перше місце серед регіонів України щодо середнього показника виділених коштів (на одну школу) для проведення капітальних ремонтів до нового навчального року – 531,8 тис. грн. ІІ місце – Київська обл. (477,5 тис. грн), ІІІ місце – Дніпропетровська обл. (333,4 тис. грн).
Пліс також звернув увагу, що чверть усіх коштів, що виділені на проведення капітальних ремонтних робіт у професійно-технічних навчальних закладах в Україні, зосереджено в Києві.
«Ми є одним із трьох регіонів України, де з 1 січня 2017 року прийнято рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам, що фінансуються за рахунок міського бюджету. На це для працівників дитячих садків, позашкільних і професійно-технічних закладів виділено 175,2 млн грн», – повідомив Пліс.
Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА заявили, що у столиці до 1 вересня планується ввести в дію будівлі 3-х загальноосвітніх навчальних закладів на 1740 школярів.