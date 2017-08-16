У КМДА розповіли, скільки витратили на підготовку шкіл Києва до нового навчального року

На підготовку закладів освіти Києва до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду виділили майже 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса.

Читайте такожУ Солом'янському районі Києва 1 вересня відкриють нову школу на 720 учнів - Кличко«На підготовку до нового навчального року та роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період виділено майже 2 млрд грн, і це без урахування нового будівництва. Із них на таке складне для столиці питання, як закріплення земельних ділянок за закладами освіти – 89 мільйонів гривень», – розповів Пліс.

За його інформацією, Київ посідає перше місце серед регіонів України щодо середнього показника виділених коштів (на одну школу) для проведення капітальних ремонтів до нового навчального року – 531,8 тис. грн. ІІ місце – Київська обл. (477,5 тис. грн), ІІІ місце – Дніпропетровська обл. (333,4 тис. грн).

Пліс також звернув увагу, що чверть усіх коштів, що виділені на проведення капітальних ремонтних робіт у професійно-технічних навчальних закладах в Україні, зосереджено в Києві.

«Ми є одним із трьох регіонів України, де з 1 січня 2017 року прийнято рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам, що фінансуються за рахунок міського бюджету. На це для працівників дитячих садків, позашкільних і професійно-технічних закладів виділено 175,2 млн грн», – повідомив Пліс.

Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА заявили, що у столиці до 1 вересня планується ввести в дію будівлі 3-х загальноосвітніх навчальних закладів на 1740 школярів.