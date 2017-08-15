У Києві завтра знову запрацює фунікулер. Як повідомляє прес-служба КП "Київпастранс", з 12.00 16 серпня фунікулер відновить свою роботу у зв’язку із завершенням щорічних регламентних робіт.

Читайте такожКиївський фунікулер на місяць закривають на плановий ремонтЗазначається, що для забезпечення безаварійної роботи фунікулера спеціалісти провели регламентні роботи та капітальний ремонт окремих вузлів. Зокрема, обладнання вагонів, електронного, механічного, електричного, пневматичного обладнання приводів, провели статичне та динамічне випробування.

Фахівці держпідприємства «Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» перевірили роботу фунікулера та надали дозвіл на його експлуатацію на наступний рік.