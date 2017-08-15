КМДА: відновлення будівництва на вулиці Круглоуніверситетській незаконне

Київська міська державна адміністрація зробила все можливе, аби зупинити незаконне будівництво на вул. Круглоуніверситетській, 2/1. Про це повідомив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища – начальник управління контролю за благоустроєм Тарас Панчій, який прибув на місце будівництва, отримавши інформацію про відновлення незаконних робіт.

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«Київська адміністрація зробила все, аби зупинити це незаконне будівництво. Сьогодні відновлення робіт не має жодної законної підстави та містить ознаки кримінального правопорушення. Будівельники намагаються відновити роботи. Контрольну картку на встановлення паркану – анульовано. Є протокол комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який призупиняє будь-які роботи, бо є ризик надзвичайної ситуації. Також є рішення апеляційного суду – припинити будь-які роботи, бо це може загрожувати місцевим мешканцям», – пояснив Тарас Панчій.

За його словами, забудовник сьогодні намагався відновити роботи, спираючись на рішення суду, що не набрало чинності.

«Сьогодні була спроба відновити роботи, при чому роботи супроводжували невідомі чоловіки кремезної статури, які залишили будмайданчик після прибуття поліції. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи зможуть повністю зупинити будівництво», – сказав Тарас Панчій.

Нагадаємо, раніше Департамент благоустрою КМДА встановив бетонні блоки, щоб упередити проїзд будівельної техніки на майданчик.