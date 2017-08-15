У Києві до 24 серпня обмежать рух транспорту у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності

З 16 до 24 серпня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення заходів до Дня Державного прапора та 26-ї річниці незалежності України.

Читайте такожНа День незалежності в Києві не буде працювати дві станції метроЯк повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписано головою КМДА.

Графік перекриття та перелік вулиць - у доданому файлі або за посиланням: http://kievcity.gov.ua/news/53258.html