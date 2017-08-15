У Києві до 24 серпня обмежать рух транспорту у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності
13:54, 15 серпня 2017Київ
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Тимчасове обмеження руху буде в місцях проведення святкових заходів до Дня Державного прапора та Незалежності України.
На свята у Києві обмежать рух транспорту \ фото: УНІАН
З 16 до 24 серпня у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення заходів до Дня Державного прапора та 26-ї річниці незалежності України.
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Графік перекриття та перелік вулиць - у доданому файлі або за посиланням: http://kievcity.gov.ua/news/53258.html
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