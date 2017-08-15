У Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванках

До 26-ї річниці відзначення Дня Незалежності України у столиці відбудеться низка мистецьких і спортивно-розважальних подій, зокрема концерти, етнічний ярмарок, забіг у вишиванках, виставки озброєння та військової техніки.

Читайте такожНа День незалежності в Києві не буде працювати дві станції метроЯк повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, 24 серпня з 13.00 до 17.00 на Літній естраді Міського саду («Мушля») в Центральному парку культури і відпочинку відбудеться головна культурно-мистецька акція «Мати Україно, ти одна у нас» за участю творчих колективів етнічних громад Києва.

На цій же сцені о 18.00 розпочнеться великий звітний концерт муніципальних творчих колективів. Така мистецька акція вже стала традиційною і відбуватиметься й у інших парках міста – Гідропарк, ім. Рильського, «Партизанська слава», «Перемога».

Крім того, 26 серпня з 17.00 до 21.00 в парку «Перемога» виступатимуть професійні естрадні та оперні виконавці, студенти циркової та музичної академій, хореографічні колективи районів столиці.

Також у Києві з 23 до 25 серпня проходитимуть мистецькі фестивалі.

У музеї Івана Гончара на ярмарку народного мистецтва можна буде оглянути та придбати гончарні вироби, вишивані речі, взуття, а також поспілкуватися з народними майстрами та відвідати різноманітні майстер-класи.

Крім того, у День Незалежності на Поштовій площі відбудеться фестиваль «Кримський дім об’єднує серця», під час якого виступатимуть кримськотатарські артисти. Працюватимуть майстер-класи для дітей і дорослих, інтерактиви, зона фуд-корту національної татарської кухні, фотовиставка, експозиція дитячих малюнків, тематичні інсталяції та фотозони, присвячені Криму і татарському народу.

Із 22 серпня для всіх охочих також буде відкрита виставка сучасного озброєння і військової техніки, присвячена 26-й річниці Незалежності України (на вул. Хрещатик – від вул. Інститутської до Європейської площі) та виставка історичної техніки, присвячена 100-річчю Армії УНР (Європейська площа, фасадна частина «Українського дому»).

Ще однією видовищною подією цих днів стане регата з вітрильного спорту.