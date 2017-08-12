У Києві проходить шкільний ярмарок

90 виробників зі столиці та з 10-ти регіонів України представили сьогодні свою продукцію під час щорічного шкільного ярмарку. Захід відкрився на основній вулиці столиці – Хрещатику – та триватиме протягом вихідних, повідомляє прес-служба КМДА.

«Мої діти вже дорослі, тож я не планую придбати щось тут для себе. Але я з задоволенням огляну асортимент, подивлюся, що пропонують нам українські, точніше – наші, київські виробники. Бо я завжди виступав за підтримку нашого виробника, мої зусилля на позиції першого зама спрямовані на те, щоб переваги отримали саме наші, столичні компанії. Дехто називає це лобізмом, але я вважаю, що це здорова підтримка: створюючи можливості для київських виробників, даючи їм ринок збуту, допомагаючи у цьому, ми не лише працюємо на споживача, але й на бюджет, і на економіку в цілому», – сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс відкриваючи захід.

Він переконаний: підтримувати український товар – це одне з основних завдань влади у цей нелегкий час.

«Ніхто не може ризикувати якістю, коли мова йде про наше майбутнє, про дітей. Хочеться вірити, що нам вдалося поєднати і вирішити обидва ці завдання. І всі ми сьогодні та завтра придбаємо необхідні для школярів речі за найкращою ціною, весело та з користю проведемо час», – підсумував Геннадій Пліс.