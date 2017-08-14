У житлових будинках Києва встановлять системи охорони теплолічильників

У столичних будинках почнуть встановлювати системи охорони лічильників тепла. Про це заявив директор КП «Київжитлоспецексплуатація» Олег Котляренко, повідомляє 44.ua.

Читайте такожУ Києві комунальники почали рейди по квартирах без лічильників на воду «Від жителів потрібно два етапи: підписати відповідний протокол і платити абонентську плату за обслуговування, яка на квартиру залежно від поверховості становить від 3 до 5 грн. Охорону буде здійснювати поліція охорони», - сказав Котляренко.

За його словами, на установку системи охорони лічильників тепла вже погодився 80 будинків.

«На сьогоднішній день вже складено 80 протоколів. Вони в процесі включення в розпорядження, яке повинно вийти протягом тижня. Виходить розпорядження - ми відразу приступаємо до роботи», - додав Котляренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше був прийнятий закон про обов'язкове встановлення лічильниківводи і тепла.