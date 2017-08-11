Директор "Київблагоустрою" заявив, що йде у відставку

Директор комунального підприємства "Київблагоустрій" Іван Кліпа прийняв рішення піти у відставку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, після трьох років інтенсивної та успішної роботи директором КП "Київблагоустрій" я прийняв рішення залишити цю посаду. Це була цікава, десь небезпечна, а головне, спрямована на благо нашої столиці, робота", - написав він.

Читайте такожМи боремося з незаконними МАФами прозоро, публічно і відкрито - Кличко

Перераховуючи свої досягнення на посаді директора КП, Кліпа виділив демонтаж тимчасових споруд, фінансову діяльність підприємства, ефективність роботи інспекції з благоустрою.

"За три роки в Києві демонтовано 8930 об'єктів – від самого малого лотка-штендера і до величезних і навіть двоповерхових нелегальних павільйонів на 800 квадратів. (...) Це багато - це більше 150000 м2 звільненої міської землі від незаконних МАФів", - пише він.

Кліпа переконує, що на місці знятих МАФів проводиться благоустрій територій, а саме - створення зелених зон, скверів, відновлення парків.

"На Хрещатику, в "нульовий" та "першій" зонах немає жодної незаконної пересувної торгівлі. Повірте, ця робота коштувала "Київблагоустрою" чималих зусиль", - пише він.