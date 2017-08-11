На всіх пляжах Києва обмежили або заборонили купання

КП "Плесо" сьогонді, 11 серпня, обмежило або заборонило купання на 11 київських пляжах. Про це йдеться в повідомленні на інтернет-сторінці комунального підприємства.

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Зокрема, заборонено купатися на пляжах "Центральний", "Вербне", "Райдуга", "Тельбін" і "Пуща Водиця".

А на шести інших пляжах "Плесо" не рекомендує купатися. Зокрема, це пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Золотий", "Передмістна Слобідка" і "Чорторий".