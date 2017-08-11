Здаємо точку: куди піти на шопінг, коли вже сотню разів був у всіх магазинах?

DN8 - цілих три поверхи брендів, за допомогою яких Ви зможете по-новому поринути з головою у сезонний розпродаж.

Саме зараз найкращий час познайомитись з DN8! З 21 липня по 31 серпня 2017 року в шопінг-спейсі DN8 SUMMER SALE! На весь асортимент до -60%.

В DN8 представлено більше 80-ти брендів: van Laack, Carl Gross, Fratelli Rossetti, Andrea Morelli, Antony Morato, Alberto, Beatrice b., Candice Cooper, Cantini & Cantini, Delsiena, Drykorn, Fynch-Hatton, Kocca, Hamaki-Ho, Maison Espin, R-2, Rich&Royal, Fred Mello, Schneiders та інші!

Чекаємо на Вас в DN8 за адресою: м. Київ, Дорогожицька, 8 в UBI Fashion Center (поряд з телевізійною вежею).

facebook.com/dn8.ua

DN8 - твій ідеальний шопінг!