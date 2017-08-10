ВДНГ оголосив відкритий конкурс проектів для відродження виставкової функції

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) шукає інвестора на відновлення своєї виставкової функції на сучасному рівні. Оголошено відкритий конкурс проектів на поетапне будівництво нового виставкового центру на території НК «Експоцентр України».

До Конкурсної комісії увійдуть представники восьми організацій: Офісу залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті міністрів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Управління культурно-мистецького фонду ДУС, Фонду державного майна, Торгово-промислової палати та Національної академія наук України. А також керівництво самого Національного комплексу «Експоцентр України».

Минулого тижня були оголошені Положення конкурсу. До потенційного партнера ВДНГ висуває, серед інших, наступні вимоги.

Учасник повинен мати щонайменш 5-річний досвід будівництва та управління виставковими центрами та проведення виставкової діяльності.

Конкурсною комісією буде оцінюватися дизайн проекту: учасників просять подати архітектурні ескізи майбутнього виставкового центру.

Розглядатимуться фінансові, організаційні та технічні можливості учасника реалізувати проект. Потрібно надати бюджет не тільки створення, але й утримання виставкого центру. А також пропозиції зі зменшення цієї вартості, зокрема, за рахунок енергозберігаючих засобів.

Буде оцінюватися екологічний та соціально-економічний впливи на ВДНГ та відповідність сучасним світовим вимогам та стандартам виставкової галузі.

Є і вимога врахувати «Концепцію розвитку ВДНГ на 40 років», презентовану громадськості у липні цього року. Зокрема, надати оцінку взаємодії запропонованого на конкурс виставкового центру із іншими кластерами майбутнього ВДНГ.

У конкурсі можуть брати участь тільки недержавні компанії.

Заявки на участь приймаються до 14 вересня, оголошення результатів відбудеться 21 вересня 2017 року.

Договір про спільну діяльність з переможцем буде укладено на 25 років.

Нагадаємо, згідно оцінкам, на розвиток ВДНГ потрібно від 170 до 350 мільйонів євро. Керівництво заявило, що не братиме ці гроші із держбюджету, а залучатиме приватних інвесторів.