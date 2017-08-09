У Києві обмежать рух на мосту Патона через ремонт

У Києві від сьогодні з 21:00 до 20:00 15 серпня буде обмежено рух транспорту на мосту імені Патона в першій смузі руху в напрямку проспекту Дружби Народів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, обмеження пов’язано з ремонтними роботами на мостовому переході.

Зокрема, буде здійснюватися відновленням бортового каменю.

Як повідомляв УНІАН раніше, кілька тижнів тому Київрада внесла вагомі зміни до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, надавши пріоритет у подальшому транспортному розвитку столиці пішоходам. Наразі таким експериментальним майданчиком є Контрактова площа, де з'явилася нова велика пішохідна зона, яка об'єднує Контрактову, Поштову площі і вулицю Сагайдачного. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

«Стратегія передбачає розвиток міста в наданні пріоритету пішоходам, а також велосипедистам та громадському транспорту. І вже потім – приватному транспорту. Серед водіїв ми проводили опитування і знайшли підтримку такого експерименту. Наразі пішохідну та проїжджу частини площі розділено бетонними блоками, щоб водії звикли до нових правил проїзду, а пішоходи без остраху могли прогулюватися», – повідомив Сергій Симонов.