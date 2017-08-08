Прощання із "Прапором": киян попереджають про можливі затори на Хрещатику

Київська міська державна адміністрація попереджає про можливі ускладнення руху сьогодні з 20.00 до 22.00 на вул. Хрещатик в районі Майдану Незалежності. Як повідомили у прес-службі КМДА, в цей проміжок часу на Майдані Незалежності (Стела) відбудеться церемонія прощання із бійцем батальйону «Донбас» Валентином Гонтарем.

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У зв’язку з цим можуть виникнути тимчасові ускладнення руху транспорту на вул. Хрещатик.

За повідомленнями ЗМІ, тіло Валентина Гонтаря знайшли 4 серпня біля озера Нивка в селищі Катеринівка, що на околиці Києва. Біля тіла були уламки гранати.

Спочатку правоохоронці кваліфікували загибель бійця як умисне вбивство із додатковою правовою кваліфікацією «самогубство», а згодом перекваліфікували на умисне вбивство.