"Страшні" бетонні розділювачі зон на Контрактовій приберуть після завершення реконструкції - КМДА

14:50, 08 серпня 2017
Київ
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Після реконструкції площі, коли буде чітко відділено пішохідну зону від проїжджої, бетонні блоки буде замінено на металеві стовпці з підсвічуванням.

Бетонні блоки замінять на стовпці з підсвічуванням / фото УНІАН

Кілька тижнів тому Київрада внесла вагомі зміни до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, надавши пріоритет у подальшому транспортному розвитку столиці пішоходам. Наразі таким експериментальним майданчиком є Контрактова площа, де з'явилася нова велика пішохідна зона, яка об'єднує Контрактову, Поштову площі і вулицю Сагайдачного. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

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«Стратегія передбачає розвиток міста в наданні пріоритету пішоходам, а також велосипедистам та громадському транспорту. І вже потім – приватному  транспорту. Серед водіїв ми проводили опитування і знайшли підтримку такого експерименту. Наразі пішохідну та проїжджу частини площі розділено бетонними блоками, щоб водії звикли до нових правил проїзду, а пішоходи без остраху могли прогулюватися», – повідомив Сергій Симонов.

Він також наголосив, що бетонні розділювачі, які наразі виглядають не надто естетично, встановлено лише тимчасово. Адже вся Контрактова невдовзі зазнає масштабних перетворень: тут розіб’ють сад, сквер, буде створено археологічний музей, хаб тощо. Після реконструкції площі, коли буде чітко відділено пішохідну зону від проїжджої, бетонні блоки буде замінено на металеві стовпці з підсвічуванням, зауважив директор Департаменту.

Зазначимо, що згідно з розробленим планом реконструкції Контрактової площі та прилеглих зон, транспортний рух скорочується поетапно. На початку було закрито рух вулицею Сагайдачного, а у вихідні та святкові дні – простір перед НаУКМА. На останній фазі проекту площа перетворюється на пішохідну. Паралельно з обмеженням автомобільного руху на площі буде облаштовано місця для паркування у кварталах, що розташовані поруч. На вулиці Спаській буде створено транспортний вузол для всіх маршрутів автобусів та трамваїв, що проходять через площу. Поруч буде облаштовано стоянку таксі.

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