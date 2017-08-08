Послуги громадських туалетів у Києві можуть подорожчати до 4 гривень

Вартість відвідування громадських туалетів у Києві можуть підняти до 4 грн. Проект відповідного розпорядження опубліковано на сайті КМДА.

Читайте такожНа Андріївському узвозі в Києві побудують громадські туалетиЗгідно з проектом, одне відвідування громадського туалету – це одна послуга, вартість якої становить 4 грн. Ніяких додаткових послуг розпорядження не передбачає.

У проекті документу зазначено, що ціна за відвідування туалету встановлюється в розмірі 4 грн з метою запровадження економічно обгрунтованого тарифу.

Зазначимо, що за комунальним підприємством "Киевводофонд" закріплено 86 громадських вбиралень стаціонарного типу. Згідно з даними карти туалетів підприємства, понад 40 з них не працюють і повинні відкритися після завершення капітального ремонту.