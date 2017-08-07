У Києві без води залишаться будинки у 5 районах

У Києві через проведення ремонтних робіт буде обмежено водопостачання низки будинків у 5-ти районах - Печерському, Подільському, Шевченківському, Солом‘янському та Голосіївському. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київводоканал».

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Так, у Подільському районі з 23.00 7 серпня до 8.00 8 серпня буде проводитися заміна арматури діаметром 100 мм на вул. Костянтинівській, 7. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання житлового будинку №8, а також управління Служби безпеки України, готелю та торгового центру.

У Солом‘янському районі 8 серпня з 9.15 до 18.00 запланована врізка та заміна арматури діаметром 50 і 100 мм на вул. Каменярів, 42-Б. Тому без води залишаться школа (№32), дитсадок (№50) та будинки приватного сектору.

У Печерському районі 8 серпня з 10.00 до 23.00 буде проводитися врізка арматури діаметром 100, 150 и 300 мм у Лабораторному провулку. Тому водопостачання буде відсутнє у будинках №№14, 16, 18, 26, 26-а, а також офісні будівлі (№№12,9) і дім футболу (№7).

У Шевченківському районі арматуру діаметром 100, 150, 250, 300 мм замінять на вул. Платона Майбороди. З цієї причини з 10.00 до 20.00 8 серпня обмежать водопостачання корпусу інституту нейрохірургії та будинків №№6 і 6-а на вул. Миколи Мурашка.

Врізку арматури діаметром 100 і 150 мм проведуть 8 серпня з 9.30 до 21.00 на вул. Столєтова, та в пров. Грабовського в Голосіївському районі. Без води залишаться 14 приватних будинків.