Поліція затримала водія, який на Осокорках збив двох дівчаток

Поліція затримала водія, який у неділю, 6 серпня, у Києві на Осокорках збив на узбіччі двох дівчаток. Одна дитина загинула.

Читайте такожУ Києві п'яний водій збив двох маленьких дівчаток, одна з них померла (фото)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, подія трапилася на вулиці Садовій. Перебуваючи у стані сп’яніння, водій автомобіля «Шевроле» не впорався з керуванням і збив двох дітей.

8-річна дитина від отриманих травм загинула, а 11-річну дівчинку з переломами ключиці та бедра госпіталізували.

Слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у місті Києві опитала свідків та очевидців. Правоохоронці з’ясували, що водій - 32-річний уродженець Луганської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції у місті Києві відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.