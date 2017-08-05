У Києві трирічна дівчинка випала з 16-го поверху
16:43, 05 серпня 2017Київ
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Дитину біля будинку побачили сусіди і викликали поліцію.
Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії \ УНІАН
У Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.
Про це повідомляється на сторінці Поліції Києва у Facebook.
«На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка. Лікарі, які прибули за викликом, констатувати смерть 3-річної дівчинки. Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги - і дівчинка випала з 16-го поверху», - йдеться у повідомленні.
Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого буде надана правова оцінка події.
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