У Києві трирічна дівчинка випала з 16-го поверху

У Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.

Про це повідомляється на сторінці Поліції Києва у Facebook.

«На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка. Лікарі, які прибули за викликом, констатувати смерть 3-річної дівчинки. Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги - і дівчинка випала з 16-го поверху», - йдеться у повідомленні.

Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого буде надана правова оцінка події.