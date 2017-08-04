У київському парку для порятунку від спеки встановили "душ"

18:58, 04 серпня 2017
Київ
365

Водяну рамку-розпилювач встановили у столичному парку "Перемога".

фото facebook.com/jurist.nakonechnyi

У столичному парку "Перемога" встановили водяну рамку-розпилювач для боротьби зі спекою.

Про це повідомив очільник департамента благоустрою при КМДА Андрій Фищук у Facebook.

"Водяна рамка-розпилювач полегшує перебування навіть у цю аномальну спеку. А ще розважає малюків і радує їхніх батьків", - каже посадовець.

Такий "душ" допоможе людям, які погано переносять спеку, поліпшити свій стан. Для цього слід пройти через рамку, яка імітує дрібний дощик.

Читайте такожПогода на вихідні: в Україні збережеться "африканська" спека, на заході очікуються грози (карта)

Тим часом "Київзеленбуд" повідомив, що "душ" працюватиме у парку від 12.00 до 15.00 щодня (крім вихідних).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пекельна спека в Україні
Теги: #спека в Україні#спека в Києві#душ у парку#парк Перемоги у Києві