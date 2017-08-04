У київському парку для порятунку від спеки встановили "душ"

У столичному парку "Перемога" встановили водяну рамку-розпилювач для боротьби зі спекою.

Про це повідомив очільник департамента благоустрою при КМДА Андрій Фищук у Facebook.

"Водяна рамка-розпилювач полегшує перебування навіть у цю аномальну спеку. А ще розважає малюків і радує їхніх батьків", - каже посадовець.

Такий "душ" допоможе людям, які погано переносять спеку, поліпшити свій стан. Для цього слід пройти через рамку, яка імітує дрібний дощик.

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Тим часом "Київзеленбуд" повідомив, що "душ" працюватиме у парку від 12.00 до 15.00 щодня (крім вихідних).