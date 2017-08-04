Восени після ремонту відкриють Київську дитячу лікарню №2 - КМДА​

Вже восени маленькі пацієнти Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 отримуватимуть медичну допомогу в оновлених приймальному відділенні та травмпункті. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що запуск цих відремонтованих приміщень в експлуатацію є першим етапом глобальної реконструкції закладу.

«Упродовж найближчих місяців ми також плануємо замінити вікна на енергозберігаючі, утеплити будівлю, замінити покрівлю. А потім одразу візьмемось за капремонт першого поверху та вхідної групи», – наголосив Микола Поворозник.

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Також він розповів про суттєві зміни, що відбуваються і в облаштуванні Лікарні швидкої медичної допомоги.

«Вже до кінця року в ЛШМД після капремонту має відкритися нове відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги», – повідомив заступник голови КМДА і додав, що приведення такого без перебільшення стратегічного для киян медзакладу до відповідності світовим стандартам, не обмежується створенням сучасного емердженсі.

«На сьогодні вже майже закінчено ремонт приміщень променевої діагностики, де незабаром мають запрацювати нові МРТ та СКТ, планується капітальний ремонт каналізаційних мереж, покрівель, фасадів тощо. А ще на базі закладу у 2018-му буде створено Центр серцево-судинної патології», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, сучасне обладнання та комфортні умови для пацієнтів і лікарів значно підвищують шанси на успішне лікування. Тож пряме завдання влади – забезпечити всім цим киян і зробити це якісно та якнайшвидше.