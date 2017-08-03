У Києві посеред вулиці залишили візочок із півторарічним малюком

У Києві знайшли на вулиці Білецькій маленьку дитину у візочку. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що попередньо правоохоронці встановили, що малюку приблизно півтора року. Біля коляски поліцейські знайшли пакет із речами та іграшками. «Після проведення першочергових дій правоохоронців із документування події медики «швидкої допомоги» відвезли хлопчика у задовільному стані до лікарні, де він зараз знаходиться», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові семирічний хлопчик пальцем застряг в отворі одного з елементів гойдалки. Звільняти його довелось рятувальникам. Витягти палець спершу намагалась сама дитина, потім батьки. Згодом довелось викликати рятувальників. За 10 хвилин палець хлопчика - цілий та неушкоджений - під бурхливі оплески визволили із полону.