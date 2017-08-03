Із парасолями, барикадами та шинами: як кияни блокували Харківське шосе (фоторепортаж)

Харківське шосе у Києві було перекрито від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв’язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.

Тимчасово було заблоковано роботу трамваїв маршрутів №№ 8, 22, 29 та автобусів маршрутів №№ 42, 45, 51, 63, 115.

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Втім, наразі, як повідомляє «Українська правда.Київ» у Києві відновлено рух транспорту на вулиці Харківське шосе, яку блокували протестувальники з 19:00 2 серпня.

Як повідомляє видання, дорогою їде невелика кількість приватних авто, маршрутки, автобуси і трамваї