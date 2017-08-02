Справа догхантерів у Києві: голова Шевченківської прокуратури взяв слідство під особистий контроль

Керівник Київської місцевої прокуратури № 10 (Шевченківський район) Роман Гавриш заявив, що тримає на особистому контролі кримінальні справи стосовно трьох догхантерів: Олексія Святогора, Олега Руденка і Олександра Короля. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з зоозахисниками в приміщенні місцевої прокуратури.

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Зокрема, зоозахисники провели біля прокуратури Шевченківського району акцію «Зупиніть бійню бездомних тварин!».

Учасники акції звернулися до прокуратури з вимогою передати до суду кримінальні справи проти підозрюваних у вбивстві собак (догхантерів) Святогора і Руденко за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України ( «Пропаганда культу насильства і жорстокості»).

Крім того, протестувальники закликали правоохоронні органи прискорити розгляд справи проти Олександра Короля, який, за словами активістів, знищив близько десяти собак.

Член громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Оксана Костюкевич розповіла про основні вимоги акції: «Олексію Святогору вручити повідомлення про підозру та спрямувати справу до суду, справу (Олександра) Короля, яка вже перебуває в суді не гальмувати, справу (Олега) Руденка також передати до суду. Трьох живодерів необхідно судити».

Із зоозахисниками зустрівся керівник Київської місцевої прокуратури № 10 Гавриш.

«Все, що залежить від прокуратури ми робимо: у суді ми підтримуємо звинувачення, щодо кримінальних проваджень ми даємо вказівки, контролюємо їх, експертиза проводиться, але вплинути на швидкість цієї експертизи процесуально ми не можемо», - заявив він.

«Справу щодо (Олега) Руденка ми вивчимо, там допитані свідки, ми подивимось, які є докази, що можна зробити, щоб цю людину притягти до відповідальності. Це будуть найкоротші строки, конкретно ми не можемо сказати, тому що це залежить від експертиз, від того, які ще потрібно буде провести слідчі дії. Якщо це судовий розгляд, це залежить від того, наскільки суд швидко розгляне цю справу, наскільки будуть з’являтись свідки, тому конкретні дати ми не можемо встановлювати», - додав Гавриш.

«Я особисто можу контролювати наскільки слідство проходить в розумні строки, якщо вони порушуються, ми можемо ініціювати питання про відповідальність слідчого перед керівництвом або про заміну слідчого та призначення іншого слідчого. Слідство проводять органи поліції, ми здійснюємо нагляд. Але ці справи я тримаю на контролі», - запевнив керівник Київської місцевої прокуратури № 10.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин» та направив до уряду пропозиції із удосконалення окремих положень законодавчих актів з огляду на внесені цим законом зміни.