Сквер Небесної сотні остаточно повернули у власність Києва

Вищий господарський суд України залишив у силі рішення господарських судів попередніх інстанцій, згідно з яким земельні ділянки столичного скверу Небесної сотні повернуто у власність громади. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Суд відхилив скаргу представника компанії-забудовника з підстав недоведеності та необґрунтованості», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд міста Києва в 2016 році повернув у комунальну власність земельні ділянки скверу Небесної сотні, скасувавши рішення Київської міської ради про продаж їх під комерційне будівництво. У травні 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва.

Сквер Небесної сотні був облаштований у 2014 році активістами і місцевими жителями за власні кошти.

Земельні ділянки розташовані в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і належать до земель історико-культурного призначення національного та місцевого значення, де забороняється будь-яке будівництво, крім будівництва лише особливо важливих споруд за індивідуальними проектами.