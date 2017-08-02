У Києві на площі Перемоги розгулювала оголена жінка, на авто уваги не звертала (відео)

2 серпня у Києві на площі Перемоги заскочили жінку, яка йшла абсолютно без одягу. Невідома неспішно та впевнено переходила жваву дорогу й не звертала увагу на автомобілі, передає ТСН.

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Незвичний випадок зафільмував Instagram-користувач Володимир Литвинов. Інших подробиць інциденту наразі немає.

Як повідомляла Погода УНІАН, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується сильна спека. 2-3 серпня вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях сильна спека +35°… +37.