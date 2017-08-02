Побачите паркувальника - викликайте поліцію: Кличко оголосив про перехід Києва на безготівкову оплату парковок
З 10 серпня людський фактор буде мінімізовано.
Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.
При цьому в ефірі телеканалу 112 Кличко пояснив, що вже два роки у Верховній Раді на розгляді знаходиться законопроект щодо впорядкування паркування, але станом на сьогодні він прийнятий тільки в першому читанні.
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"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину або евакуювати авто. Тим не менш, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів у сфері паркування в столиці не буде взагалі", – заявив він.
За його словами, такий експеримент триватиме до набрання чинності відповідного закону.
"З 10 серпня людський фактор буде мінімізовано. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий тіньовий оборот готівки повинен перестати існувати", – додав голова Києва.