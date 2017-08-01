Роботи над створенням музею на Поштовій площі в Києві тривають за планом – КМДА

Роботи над створенням музею на Поштовій площі тривають за планом. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

«Музей на Поштовій площі буде! Запевняю, що роботи щодо збереження, дослідження, консервації та музеєфікації ділянки прибережного кварталу XI-XII ст. здійснюються за планом. Фінансування в розмірі 27 млн грн місто виділило. Сьогодні триває технологічний процес. Також для підготовки якісної методики консервації ділянки та детальної концепції майбутнього музею археологам потрібен час. Цей фактор теж треба враховувати», – зазначив заступник голови КМДА.

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Водночас, за його словами, на Поштовій площі є деякі проблеми, але вони мають тактичний характер та жодним чином не вплинуть на кінцевий результат – створення музею.

«Існують тактичні питання або проблеми з дотримання відповідного балансу між будівельними роботами та роботами археологічними, метою яких є збереження культурної спадщини. Ці проблеми вирішуються у робочому порядку. Замовник робіт та інвестор спільно напрацьовують технічні рішення, які забезпечать повноцінне проведення археологічних досліджень», – підкреслив Олександр Спасибко.

Він нагадав, що до складного технологічного процесу залучені спеціалісти НАН України, а також було ініційоване відновлення засідань відомчої робочої групи разом із Міністерством культури. Крім того, розглядається можливість проведення міжнародного конкурсу з метою визначення концепції майбутнього музею.