Київська влада до кінця року проведе конкурс на посади керівників КП "Київреклама" та Управління реклами КМДА

Як повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, підготовча процедура до конкурсу на посаду директора КП «Київреклама» вже розпочата, підготовка конкурсу на посаду очільника Управління реклами стартує незабаром.

«Були сподівання, що вже навесні-влітку ми проведемо відповідні конкурси, оскільки рішення про виведення у окремий структурний підрозділ Управління із підпорядкування Департаменту містобудування було прийняте ще восени минулого року. Проте, на жаль, через низку бюрократичних процедур, процедури реєстрації Управління як юрособи тощо ми тільки наразі змогли вийти на заплановане. Тож, вже до кінця року ми проведемо конкурси», – розповів Олексій Резніков.

Заступник голови КМДА нагадав, що він також є прихильником конкурсного розподілу місць під розміщення рекламних конструкцій.

«Місто готове до цього, і не тільки на словах. Ми починаємо з себе. Я є прихильником того, що будь-яка монополія, радянська чи капіталістична, – це ворог розвитку. Конкурс на посади керівників, а потім і конкурси на місця під розміщення РЗ, – це гарний приклад конкурентного середовища й однакових умов для всіх», – повідомив Олексій Резніков.

Про деталі конкурсів (вимоги до кандидатів, перелік необхідних документів, умови та строки проведення) буде повідомлено вже незабаром.

Нагадаємо, у травні місяці набрали чинності нові правила розміщення зовнішньої реклами в м. Києві.

Згідно з ними, забороняється розміщувати рекламні засоби на пішохідних і велосипедних доріжках, алеях, розподільних смугах шириною менше 2 м, ближче ніж 10 м до перехрещень вулиць і пішохідних переходів і зупинок; ближче ніж 20 м до транспортних розв’язок; ближче ніж 50 м до залізничних переїздів.

Також у розміщенні рекламних конструкцій використовується радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від розміру конструкцій: між найменшими форматами – сітілайтами – 40 метрів і так далі до 150 метрів між великими форматами.

Більш виваженим є підхід до визначення тієї чи іншої форматної зони з розміщення рекламних засобів: нульових зон, де реклама заборонена взагалі, стане набагато більше, до того ж до них будуть віднесені не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв’язки, низка парків, бульварів тощо.

Нові правила включають, серед іншого, уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій та їхніх розмірів, схеми розміщення реклами на території міста. Буде приділено особливу увагу безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Довідково

Звітність про роботу КП «Київреклама» всі охочі можуть отримувати на сайті комунального підприємства. Також на сайті КП «Київреклама» можна перевірити законність тої чи іншої рекламної конструкції і долучитися до проекту «Я інспектор».