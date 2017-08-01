У Києві затримали австрійця, який перебував у міжнародному розшуку за розбещення неповнолітніх

Працівники карного розшуку затримали 57-річного громадянина Австрії, що переховувався від правоохоронних органів на території України. Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції.

Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві трьох жінок"Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції, спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у місті Києві, у результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановили та затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в грудні 2016 року 57-річний громадянин Австрії був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ст. 206, ст. 207, ст. 212 КК Австрії, за фактом вчинення дій сексуального характеру стосовно малолітніх.

"Від компетентних органів Австрійської Республіки було отримано інформацію, що розшукуваний з метою уникнення кримінальної відповідальності у грудні 2016 року втік до України, де і переховувався до сьогоднішнього дня", - повідомили у поліції.

Правоохоронці поінформували, що чоловіка затримали на території житлового масиву Виноградар у Києві.

Наразі вирішується питання щодо його екстрадиційного арешту.