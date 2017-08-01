Бетонні блоки та попереджувальні знаки: як зараз виглядає пішохідний Поділ (фоторепортаж)

У Києві із сьогоднішнього дня частина Подолу – Контрактова площа та вул. П. Сагайдачного. Відповідне рішення приняли в КМДА.

Однак таке рішення місцевої влади вже викликало спротив у паркувальників, які на знак протесту проти пішохідного Подолу перекрили вулицю Хрещатик, навпроти КМДА.

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На Подолі вже встановили попереджувальний дорожній знак "Зміни схеми руху" на вулиці Сагайдачного.