Бетонні блоки та попереджувальні знаки: як зараз виглядає пішохідний Поділ (фоторепортаж)

16:30, 01 серпня 2017
Київ
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В'їзди на Сагайдачного із інших вулиць перегородили бетонними блоками.

Пішохідними стали Контрактова площа та частина вул. Сагайдачного / фото УНІАН

У Києві із сьогоднішнього дня частина Подолу – Контрактова площа та вул. П. Сагайдачного. Відповідне рішення приняли в КМДА.

Однак таке рішення місцевої влади вже викликало спротив у паркувальників, які на знак протесту проти пішохідного Подолу перекрили вулицю Хрещатик, навпроти КМДА.

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На Подолі вже встановили попереджувальний дорожній знак "Зміни схеми руху" на вулиці Сагайдачного.

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