Бетонні блоки та попереджувальні знаки: як зараз виглядає пішохідний Поділ (фоторепортаж)
16:30, 01 серпня 2017Київ
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В'їзди на Сагайдачного із інших вулиць перегородили бетонними блоками.
Пішохідними стали Контрактова площа та частина вул. Сагайдачного / фото УНІАН
У Києві із сьогоднішнього дня частина Подолу – Контрактова площа та вул. П. Сагайдачного. Відповідне рішення приняли в КМДА.
Однак таке рішення місцевої влади вже викликало спротив у паркувальників, які на знак протесту проти пішохідного Подолу перекрили вулицю Хрещатик, навпроти КМДА.
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На Подолі вже встановили попереджувальний дорожній знак "Зміни схеми руху" на вулиці Сагайдачного.
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