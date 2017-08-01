Кличко перевірив хід робіт з відновлення шляхопроводу на Борщагівці

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває відновлення шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, де зараз ведуться наймасштабніші роботи з капітального ремонту, повідомляє прес-служба КМДА.

«Шляхопровід перебував вже в аварійному стані. Він був побудований у 1976 році і з того часу капітального ремонту жодного разу тут не робили. І сьогодні ми можемо говорити, що це фактично буде новий шляхопровід», – сказав Кличко.

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Мер зазначив, що ремонтні роботи тривають активно. Зокрема, до кінця року тут планують виконати роботи з ремонту мостового полотна трамвайної та автомобільної частини шляхопроводу.

Крім того, додав мер Києва, повністю відновлять технічний стан споруди, замінять гідроізоляцію, облаштують асфальтобетонне покриття на самому шляхопроводі, а також тротуарах та підходах, встановлять сучасну огорожу. Також на підходах та на самому шляхопроводі встановлять сучасне LED-освітлення, яке дозволяє значно економити електроенергію.

Віталій Кличко також підкреслив, що крім проїжджої частини, на шляхопроводі відремонтують і зупинковий комплекс трамваю. Він зауважив, що тут уже розібрали старі трамвайні колії, гідроізоляцію, та влаштували арматурний каркас, і сьогодні відбувається бетонування основи під колії.

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У рамках капітального ремонту влаштують посадкову трамвайну платформу з ФЕМ, замінять сходи, які ведуть на шляхопровід, а також встановлять сучасні накриття над зупинками із застосуванням металевих та скляних конструкцій, що дозволить споруді виглядати сучасно та привабливо.

Крім того, для людей із особливими потребами на шляхопроводі встановлять два ліфти, щоб можна було максимально зручно дістатися до трамвайної зупинки.

«Частина ремонтних робіт буде завершена восени. А загалом повністю оновлений шляхопровід буде готовий навесні 2018 року. Дуже великий обсяг робіт. Це не ремонт і не реконструкція. Фактично це повне відновлення шляхопроводу», – сказав Кличко.

Він додав, що цього року на ремонтні роботи виділено трохи більше 30 млн грн, а загальна вартість робіт – 96 млн грн.

Рух трамваїв шляхопроводом планують відновити вже з 1 вересня. Загалом же, зауважив Кличко, цього року у столиці буде відремонтовано 8 шляхопроводів.

«Цього року ми відремонтуємо у столиці 300 км доріг і проїздів. Деякі з них не ремонтувалися 40 років. Обсяг робіт дуже великий. Буде відремонтовано майже 100 вулиць з гарантією на покриття 5 років. Минулого року ми відремонтували 200 км доріг. Впевнений у тому, що через 2-3 роки ситуація зі станом доріг у Києві кардинально зміниться на краще. І ми робимо все, щоб за кілька років всі дороги столиці мали європейський вигляд і якість», – наголосив Кличко.