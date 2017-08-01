У Києві паркувальники перекрили Хрещатик через рішення про пішохідний Поділ

У Києві перед будівлею КМДА паркувальники перекрили вулиці Хрещатик у зв’язку із рішенням влади зробити частину столичного Подолу пішохідною. Про це написав у Facebook заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

Сагайдак заявив, що «рекетири в жилетках» зляться тому, що Контрактова площа була «кормушкою».

"Зараз вони перекрили Хрещатик, бо людям зробили пішохідну площу Контрактову, а це мінус кормушка для паркувальників. Гроші йшли в кишені угруповання", - написав він.

Нагадаємо, що із сьогоднішнього дня Контрактова площа та вул. Сагайдачного стали пішохідними.