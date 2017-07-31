У Києві через спеку припинили проведення продовольчих ярмарків
21:51, 31 липня 2017Київ
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Така міра вжита для запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і отруєнь серед споживачів.
REUTERS
У Києві через спеку тимчасово припинили проведення продовольчих ярмарків.
Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за прогнозом синоптиків, в столиці з 1 до 6 серпня очікується підвищення температури повітря до 34°С.
Читайте такожВ суботу соціальні продуктові ярмарки відбудуться в 5 ти районах столиці«У зв’язку з підвищенням температури повітря та з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів, у столиці ухвалено рішення припинити проведення ярмарків із 1 до 6 серпня», - йдеться у повідомленні.
Про подальшу організацію ярмарків буде повідомлено додатково.
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