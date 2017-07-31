Низці будинків у двох районах Києва через ремонт обмежать водопостачання

У Києві через ремонт буде обмежено холодне водопостачання низки будинків Печерського та Деснянського районів. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на компанію "Київводоканал".

Як зазначається, у Печерському районі 1 серпня з 10:00 до 19:00 на розі вулиць Ігоря Брановицького та Іоанна Павла II ремонтники проведуть врізку арматури діаметром 100 мм. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання будинку № 13 на вул. Іоанна Павла II та офісних будівель № 3, № 4, № 4/1, художніх майстерень (№ 2-В, № 8) і тубдиспансеру (№ 6), що на вул. Брановицького.

Також у цьому районі проведуть врізку та замінять арматури діаметром 100, 150, 250 і 400 мм на вул. Євгена Коновальця, 34.

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Крім того, з 22:00 2 серпня до 13:00 3 серпня буде припинено водопостачання будинків № 15 (1-4 корпуси), № 18/1 на цій вулиці і № 4 – у Лабораторному провулку. На вул. Коновальця залишаться без води корпуси інституту (№ 18/7), університету (№№ 18, 18/2, 18/3, 18/5), офісні приміщення (№ 18-Б), АЗС.

У «Київводоканалі» попередили, що з технічних причин імовірне припинення водопостачання ще низки будинків на вул. Коновальця (№№ 20, 20-А, 23, 35, 26, 42, 21, 17), лікарні (№ 18), офісів, заводу «Радар».

«У Деснянському районі з 9:00 1 серпня до 7:30 2 серпня планують замінити арматури діаметром 600 мм у пров. ім. Горького, 35, 37, 39 (с. Троєщина). Припинять водопостачання й будівлі № 12/1 на вул. Лісківській», - йдеться у повідомленні.