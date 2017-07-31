Комісія Київради відмовилася скасовувати перейменування проспекту Шухевича

Комісія з питань культури Київради одностайно відхилила петицію про скасування перейменування проспекту Шухевича у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київради Юрій Сиротюк.

"Шухевичу в Києві бути...Тішуся, що комісія підтримала мою пропозицію", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, Сиротюк пропонував звернутися до СБУ щодо перевірки діяльності ініціаторів петиції та, за словами депутата, фальшування її результатів, а також притягнути їх до відповідальності за нібито пособництво російським окупантам.

Як повідомляв УНІАН, суд відклав розгляд скарги екс-регіоналки на перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича щонайменше до серпня.

1 червня Київрада проголосувала за перейменування проспекту імені генерала Ватутіна, присвоївши вулиці ім'я головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів.

За інформацією фракції ВО «Свобода» у Київраді, яка брала участь у підготовці проекту рішення Київради про перейменування проспекту Ватутіна, 12 червня суддя Арсірій своєю ухвалою призупинив рішення про перейменування проспекту, задовольнивши позов до суду громадських організацій "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група".

У свою чергу, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що суд не забороняв перейменовувати проспект генерала Ватутіна.

13 червня міський голова Віталій Кличко заявив, що Київрада готова відстоювати в суді своє рішення про перейменування проспекту.