Київський метрополітен: в тарифі на проїзд не закладено кошти на будівництво нових станцій

В новому тарифі на проїзд не закладено кошти на розвиток столичної підземки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Валерій Гавриленко.

Читайте такожУ Києві буде п'ять гілок метро: опубліковано карту проектуЗа його словами, новий тариф дійсно дозолить забезпечити, зокрема, фонд зарплати працівникам та розрахунки за використану електрику.

«Скажу, що навіть щодо поточної експлуатації з діючим тарифом у нас є запитання. Тому що, на жаль, ми не можемо в повному обсязі, враховуючи діючий тариф, виконувати роботи. Роботи, пов’язані із гарантуванням безпеки руху – це однозначно нами забезпечено, враховуючи що є й певні резерви в нас для цього… А що стосується розвитку метрополітену, то в тарифі, який є на сьогоднішній день, не закладено ані будівництво нових станцій метро, ані придбання рухомого складу», - наголосив Гавриленко.

Водночас, наголосив він, є потреба в забезпеченні обох цих напрямків.

«Заміна рухомого складу як для поповнення, так і для підвищення парності руху поїздів, будівництво нових дільниць – це об’єктивно потрібно. Тому що на сьогодні мережа метрополітену не задовольняє того рівня, який необхідний для комфортного забезпечення послугами перевезень пасажирів. Насичена в нас Святошино-Броварська лінія, Куренівсько-Червоноармійська і Сирецько-Печерська. Але питання розвитку метрополітену не закладено в тариф на проїзд. Отже,будівництво буде за рахунок бюджету», - сказав перший заступник начальника столичного метрополітену.