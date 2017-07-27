У Києві "замінували" залізничний вокзал, поліція перевіряє інформацію

У Києві поліція перевіряє інформацію щодо замінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологічна служба. Перевірка повідомлення триває.

«О 13.46 до Солом’янського управління поліції по спецлінії «102» зателефонував невідомий і повідомив про те, що будівля залізничного вокзалу замінована. На місце події терміново виїхали фахівці профільних служб,вибухотехніки, рятувальники та медики», - йдеться у повідомленні.

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На цей час триває ретельна перевірка усіх приміщень вокзалу та прилеглої території.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Солом’янського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові поліція встановила особу псевдо-мінера психлікарні. Телефонним хуліганом, який повідомив про мінування психіатричної лікарні, виявився 41-річний житель одного з міст області і працівник сфери освіти. В даний час з ним проводять слідчі дії.

Повідомлення про замінування лікарні виявилося хибним – на території лікарні вибуховий пристрій не виявили. На час пошуків з будівлі медустанови вивели 90 пацієнтів і 22 співробітників.