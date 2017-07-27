У "Київгазі" назвали можливі причини вибуху у багатоповерхівці

У ПАТ "Київгаз" заявляють, що вибух у будинку по вулиці Бурмістенка, 12 міг спричинити сторонній газовий балон, вибухівка, або намагання мешканки вчинити самогубство. Про це повідомляє прес-служба компанії у соцмережі.

"Найбільш вірогідною є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКількість загиблих внаслідок вибуху газу в житловому будинку Києва зрослаВідзначається, що представники "Київгазу" провели попередній огляд газового обладнання у квартирі і встановили, що газова плита не могла бути джерелом вибуху або витоку газу.

"Важливо розуміти, що вибухонебезпечну суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15 відсотків за обсягом в суміші з повітрям", - йдеться в повідомленні.

Щоб у подібній квартирі створити вибухонебезпечну концентрацію необхідно мінімум 4 години наповнювати приміщення газом, використовуючи для цього всі газові конфорки та духовку, які працюватимуть на повну потужність. Крім того, приміщення має бути повністю закрите та знаходитись у герметичному стані.

"Квартира, в якій пролунав вибух, облаштована дерев'яними вікнами, які не здатні забезпечити повну герметичність, що майже унеможливлює вірогідність вибуху", - повідомили у "Київгазі".

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Причини вибуху з’ясовуються. ПАТ "Київгаз" повідомляє, що за попередніми даними, вибух спричинив не природний газ.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки").

36 осібам із будинку на вулиці Бурмістенка, 12 надано тимчасове житло.