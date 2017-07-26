Вищий госпсуд відмінив зобов’язання Київради скасувати заборону продажу алкоголю вночі - депутат

Вищий господарський суд України відмінив зобов’язання Київради скасувати рішення про заборону продажу алкоголю в столиці в нічний час. Про це УНІАН повідомив депутат Київради, автор проекту рішення Владислав Михайленко.

Читайте такожУ КМДА заявили, що суд не скасовував рішення Київради про заборону продажу алкоголю вночі

Він пояснив, що своєю постановою від 25 липня Вищий госпсуд частково задовольнив касаційну скаргу Київради.

«Вищий господарський суд визнав законним рішення Господарського суду першої інстанції, але змінив результативну частину. А саме, виключив з неї формулювання: зобов’язати Київраду скасувати своє рішення від 22.09.2016 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві». Тобто фактично вони залишили це питання для з’ясування між двома органами влади – Київрадою, як представницьким органом територіальної громади міста, і Антимонопольним комітетом, який має захищати права підприємців у сфері конкуренції», - прокоментував Михайленко.

Він підкреслив, що оскільки є рішення Антимонопольного комітету, то Київрада його повинна розглянути. «Воно буде розглянуто в Київраді за визначеною законом процедурою», - запевнив депутат.

«І якщо комісії Київради приймуть рішення, що дійсно депутати голосували незаконно і порушують конкуренцію, то буде підготовлено рішення про скасування рішення. Але я думаю, що такого проекту рішення не буде, оскільки рішення про обмеження продажу алкоголю вночі у магазинах було підтримано абсолютною більшістю депутатів, до того ж – з усіх фракцій Київради», - зауважив Михайленко.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року Київрада обмежила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі у нічний час - з 23.00 до 10.00.

Як заявив Київський міський голова Віталій Кличко, дане рішення відповідає світовій практиці регулювання торгівлі алкоголем і є кроком на шляху боротьби зі злочинністю.

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету України заявило, що у рішенні Київради вбачається порушення законодавства про захист економічної конкуренції, й спрямувало відповідне звернення до Господарського суду.

13 липня в ухвалі Вищого госпсуду (справа № 910/3681/17), оприлюдненій на офіційній сторінці судового органу, було оприлюднено ухвалу, якою призупинено виконання рішення Господарського суду Києва від 10 квітня 2017 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 6 червня, якими Київраду зобов’язано скасувати заборону на продаж алкоголю вночі. Ухвалу було прийнято в рамках розгляду касаційної скарги Київради.

Згідно з документом, виконання судового рішення було зупинено до закінчення перегляду в порядку касації вказаних рішення Господарського суду та постанови Апеляційного суду. Розгляд касаційної скарги на засіданні Вищого господарського суду було призначено на 25 липня 2017 року.