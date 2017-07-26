Директор з благоустрою КП "Плесо" затриманий на хабарі
13:40, 26 липня 2017Київ
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Чиновник вимагав гроші від підприємця за безперешкодну торгівлю на Трухановому острові.
Чиновника затримали після отримання вказаної суми \ Фото УНІАН
Київська прокуратура № 4 спільно зі співробітниками Дніпровського управління поліції і департаменту захисту економіки Нацполіції викрили на одержанні неправомірної вигоди директора з благоустрою на водних об'єктах КП «Плесо». Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
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Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК недалеко від місця його роботи після одержання обумовленої суми грошей.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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