Директор з благоустрою КП "Плесо" затриманий на хабарі

Київська прокуратура № 4 спільно зі співробітниками Дніпровського управління поліції і департаменту захисту економіки Нацполіції викрили на одержанні неправомірної вигоди директора з благоустрою на водних об'єктах КП «Плесо». Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

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Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК недалеко від місця його роботи після одержання обумовленої суми грошей.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.