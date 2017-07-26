У столичному метро затримали пасажира із пістолетом та набоями

Працівники поліції в метрополітені під час перевірки документів у 32-річного жителя Київщини виявили під курткою на ремені та вилучили пристрій, схожий на пістолет, та шість патронів, споряджених гумовими кулями калібру 9 мм. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, вилучені речові докази направили для проведення експертизи.

Подія трапилася на станції метро «Теремки».

Чоловік пояснив, що пістолет він знайшов біля транспортної зупинки у Київській області, тож документів на зброю не має.

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Окрім цього встановлено, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із обігом наркотиків, і на даний час перебуває на обліку по відбуванню умовного терміну.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві правоохоронці затримали компанію чоловіків, які відкрили стрілянину з пістолета через автомобільний люк.

Автомобіль Jeep Grand Cherokee, на якому їхала компанія, поліцейські виявили припаркованим у дворі на бульварі Академіка Вернадського. У салоні перебувало троє чоловіків.