Прокуратура Києва у суді вимагає від забудовника знести верхні поверхи деяких будинків на Виноградарі

Прокуратура міста Києва через суд вимагає від забудовника знести зайві поверхи, які останній збудував в порушення вимог генерального плану міста на вул. Стеценко, 30 у Подільському районі міста.

Читайте такожКиїврада виграла суд щодо незаконності "будівлі-монстра" на ПодоліПро це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«Встановлено, що вказана ділянка відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови, а саме, не більш ніж 4 поверхи. Незважаючи на це, забудовник вже побудував 5-ти та 8-ми поверхові будівлі», - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура Києва заявила позов до Подільського райсуду столиці з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок провести перебудову самочинно збудованих об’єктів, шляхом приведення їх до поверховості, визначеної генеральним планом міста Києва.