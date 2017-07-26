У Києві на червоній гілці метро зламався поїзд - закривали дві станції (фото)
10:26, 26 липня 2017Київ
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Станції "Академмістечко" та "Житомирська" тимчасово були зачинені для пасажирів.
У Києві на червоній гілці метро зламався поїзд, внаслідок чого пасажирів були змушені висадити. Про це повідомляє ТСН.ua.
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Потяг вийшов з ладу між станціями "Академмістечко" та "Житомирська" - склад зупинився посеред тунелю на 10 хвилин. Зрештою він прибув на наступну станцію, пасажири заполонили платформу в очікуванні на наступний потяг.
Згодом у метрополітені повідомили, що рух на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено, а станції "Академмістечко" та "Житомирська" відчинили для пасажирів.
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