У Києві на червоній гілці метро зламався поїзд - закривали дві станції (фото)

У Києві на червоній гілці метро зламався поїзд, внаслідок чого пасажирів були змушені висадити. Про це повідомляє ТСН.ua.

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Потяг вийшов з ладу між станціями "Академмістечко" та "Житомирська" - склад зупинився посеред тунелю на 10 хвилин. Зрештою він прибув на наступну станцію, пасажири заполонили платформу в очікуванні на наступний потяг.

Згодом у метрополітені повідомили, що рух на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено, а станції "Академмістечко" та "Житомирська" відчинили для пасажирів.