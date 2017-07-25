Біля "Лісової" знесли торговельні ряди (фото, відео)

У ніч на вівторок, 25 липня, біля станції метро "Лісова" бульдозерами знесли торгівельні ряди на одній з ділянок. Як повідомляють свідки події, знесення палаток почалося близько другої ночі, а напередодні вранці до цих торгівельних рядів приходили чотири представники виконавчої служби Деснянського райуправління та представник Київради, які повідомили про демонтаж палаток, передає ТСН.

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Захисники торгівельних рядів кажуть, що рішенням суду від 19 липня проводити виконавчі дії за справою було заборонено. Справа стосується земельної ділянки, на якій розташовані торгівельні ряди. Ще влітку минулого року цю ділянку було повернено у комунальну власність міста та переведено на баланс Київради. Проте на ній залишились палатки з товаром, які начебто належали третім особам, що не були сторонами у земельному спорі.

Нагадаємо, влітку минулого року столична влада демонтувала незаконні кіоски на двох інших ринках Києва: на Святошині та на Деміївському ринку. Знесення понад сотні торгівельних палаток на Святошині відбувалось зі скандалами та перекриттям проспекту Перемоги.