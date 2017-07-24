У центрі Києва провалився асфальт (фото)

У Печерському районі на бульварі Дружби народів провалився асфальт внаслідок аварії на мережі.

Про це 24 липня повідомляє Громадська приймальня депутата Київради Алли Шлапак у соцмережі.

Провал утворився на автопарковці поблизу ТРЦ "Новус" перед вихідними. Зазначається, що станом на сьогоднішній день на бульварі Дружби народів проводяться ремонтні роботи з відновлення асфальтного покриття.