У центрі Києва провалився асфальт (фото)
17:37, 24 липня 2017Київ
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Провал стався на бульварі Дружби народів.
Асфальт провалився перед вихідними \ Громадська приймальня Алли Шлапак
У Печерському районі на бульварі Дружби народів провалився асфальт внаслідок аварії на мережі.
Про це 24 липня повідомляє Громадська приймальня депутата Київради Алли Шлапак у соцмережі.
Провал утворився на автопарковці поблизу ТРЦ "Новус" перед вихідними. Зазначається, що станом на сьогоднішній день на бульварі Дружби народів проводяться ремонтні роботи з відновлення асфальтного покриття.
Зараз провал ремонтують \ Громадська приймальня Алли Шлапак
Провал утворився на автостоянці \ Громадська приймальня Алли Шлапак
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