У центрі Києва провалився асфальт (фото)

17:37, 24 липня 2017
Київ
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Провал стався на бульварі Дружби народів.

Громадська приймальня Алли Шлапак

У Печерському районі на бульварі Дружби народів провалився асфальт внаслідок аварії на мережі.

Про це 24 липня повідомляє Громадська приймальня депутата Київради Алли Шлапак у соцмережі.

Провал утворився на автопарковці поблизу ТРЦ "Новус" перед вихідними. Зазначається, що станом на сьогоднішній день на бульварі Дружби народів проводяться ремонтні роботи з відновлення асфальтного покриття. 

Громадська приймальня Алли Шлапак
Громадська приймальня Алли Шлапак

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Теги: #провалився асфальт Києві#центрі провалився асфальт