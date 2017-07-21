У Києві сталася пожежа у житловому будинку, загинула 6-річна дитина

В Києві внаслідок пожежі у житловому будинку на вул. Вишгородській, 46-Б загинула 6-річна дитина. Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в м. Києві, повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку за вказаною адресою надійшло пожежникам сьогодні о 12:21.

По прибуттю о 12:28 за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 5 поверсі та розповсюдилася дахом будинку на площу 100 кв.м.

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О 13:01 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 13:16 – ліквідувати.

«Під час гасіння пожежі на балконі виявлено тіло 6-річної дитини», - зазначається в повідомленні.

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На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу, а також психологічна служба Головного управління ДСНС України у м. Києві. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Київщині ліквідовано загоряння на колишній нафтобазі «БРСМ» поблизу села Крячки Васильківського району Київської області, де два роки тому тривала багатоденна пожежа. На колишній нафтобазі «БРСМ» внаслідок проведення газозварювальних робіт з демонтажу резервуарів сталося займання залишків пально-мастильних матеріалів на площі 50 кв. м в зруйнованому резервуарі (об’єм - 900 куб. м).