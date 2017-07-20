У Києві BMW на швидкості влетів у автомийку: загинув співробітник, який перший день вийшов на роботу (відео)

У столиці автомобіль BMW на швидкості злетів із дороги та в’їхав у автомийку. Це сталось на вулиці Борщагівській, передає dtp.kiev.ua у Facebook.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинув співробітник автомийки, який вийшов перший день на стажування.

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«Після удару водій стрибнув в канал за мийкою і спробував втекти. Негайно виловлений і затриманий свідками. Зізнався що п'яний», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Харкові в четвер, 20 липня, відбулося ДТП, в результаті якого загинули три людини.

"Проїжджав повз, час 5.30 ранку було. Жах. Швидкість пристойна була, з-під капота дим валив, поліцейські загасили", - повідомив очевидець Денис Коломієць в одному з пабликов в соціальній мережі.