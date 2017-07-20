У Києві буде п'ять гілок метро: опубліковано карту проекту

16:07, 20 липня 2017
Київ
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У столиці заплановано будівництво ще двох гілок метро. Таким чином, їхня кількість сягне 5.

У Києві планують побудувати дві гілки метро / фото kga.gov.ua

Проект нового Генплану Києва передбачає будівництво двох нових гілок метрополітену. Таким чином, загалом у столиці буде п'ять ліній метро.

У першу чергу, йдеться про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро від шляхопроводу в Жулянах до вулиці Пухівської на Троєщині, де збираються побудувати електродепо й нову автостанцію, йдеться на Facebook-сторінці "Типичный Киев".

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Так, перша черга будівництва розрахована на найближчі сім років. Вона включає у себе ділянку від вулиці Глибочицької (з пересадкою на станції "Лук'янівська") до Подолу (з пересадкою на станції "Тараса Шевченка"). Далі метро протягнуть до зупинки міської електрички "Троєщина" і по проспекту Маяковського. Друга черга передбачає продовження гілки метро через центр міста у південно-західному напрямку: проспект Перемоги, Севастопольська площа, селище Жуляни.

Також у проекті Генплану згадується й п'ята лінія метрополітену. Її траса остаточно буде визначена при складанні техніко-економічного обґрунтування проекту. Попередньо, вона повинна буде з'єднати площу Шевченка і Дарницький залізничний вокзал й пройти під центральною частиною міста.

Відомо, що Київський метрополітен на сьогодні представлений трьома гілками — Сирецько-Печерською, Святошинсько-Броварською і Куренівсько-Червоноармійською. Усього налічується 52 станції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві узгодили будівництво п'ятої лінії метро. П'ята лінія метро пройде по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. 

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Теги: #метро в Києві#нові гілки метро у Києві#Генплан Києва