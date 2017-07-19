Depeche Mode у Києві: початок концерту затримується, на вході в "Олімпійський" величезні черги (фото, відео)

У Києві навколо НСК "Олімпійський", де ввечері повинні виступити монстри електронної музики Depeche Mode, зібралися величезні черги. Як розповіли УНІАН очевидці, один вхід на арену закритий, в натовпі біля інших спостерігається штовханина.

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Виступ мав розочатися о 19:45, а вхід відкритий з 17:30. Заходи безпеки під час проведення концерту в Києві посилено: порядок забезпечують близько 200 поліцейських і нацгвардійців.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виступ Depeche Mode в Києві міг не відбутися. 17 липня концерт у Мінську довелося скасувати. А все тому, що фронтмена групи Дейва Гаана госпіталізували в одну з лікарень білоруської столиці з кишковим розладом. З Мінська музиканти прилетіли на приватному літаку. Соліст гурту Девід Гаан виглядав непогано. Кожному учаснику групи надали окремий автомобіль.

Кортеж у супроводі поліції провіз легендарних британців кільцевою дорогою, тому київських пейзажів вони не побачили. Біля 5-зіркового готелю їх чекав тільки персонал – жодного фаната і жодної телекамери.