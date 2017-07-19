У приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд (фото)

У Києві знову дорожчає проїзд у приватних маршрутках. У салонах маршруток №№442, 442-д проїзд з 22 липня дорожчає на 1 гривню і, відповідно, буде коштувати 5 і 6 гривень. Подорожчання пояснюють кількома причинами, передає "Сегодня".

"Раніше ми заявляли, що будемо вивчати ситуацію після подорожчання проїзду в комунальному транспорті. А саме: чи збільшиться пасажиропотік на наших маршрутках. На жаль, збільшення кількості пасажирів ми не спостерігаємо. Навпаки, вона зменшилася. Друга причина – у нас багато водіїв їде на роботу в Європу, в основному в Польщу. У нас вже виїхали чотири водії. На всіх маршрутах не вистачає шоферів. І якщо ми зараз не вживатимемо кардинальних рішень щодо збільшення їм зарплати, то до осені у нас не залишиться водіїв і возити пасажирів буде просто нікому! В інших перевізників вже виїхали до 50% шоферів. У Польщі, наприклад, проїзд коштує 1 або 1,5 євро. Тому, щоб маршрутки нормально працювали, і водії не виїжджали, а ми могли купувати нові автобуси, проїзд повинен коштувати як в Польщі – 30 гривень. Поки у нас проїзд у шість разів менше. Звісно, що водії хочуть заробляти більше й їдуть на роботу туди", – пояснює Микола Бацан, директор компанії-перевізника.

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Ще одна причина – це збільшення вартості запасних частин для автобусів та обслуговування автобусів, що дорожчає з кожним днем.

"У нас немає вибору – або закриватися, або піднімати вартість проїзду. Тому з 22 липня проїзд у маршрутці №442 буде коштувати 5 гривень (зараз - 4 грн), а №442-д – 6 гривень (зараз 5 грн). Така ситуація не тільки на нашому підприємстві, але й у всіх перевізників у місті. Думаю, що перед вереснем буде ще одне підвищення цін", – пояснює Бацан.

У комунальній службі перевезень КМДА "Сегодня" підтвердили, що цей перевізник просто зрівняв вартість проїзду після подорожчання проїзду в міському транспорті. Інші перевізники вартість проїзду не підвищували і зараз найдорожчий проїзд у столиці – 7 гривень.

Втім, експерти кажуть, що варто очікувати чергового витка підвищення вартості проїзду в маршрутках у вересні. Що ж стосується відтоку досвідчених водіїв, то в службі теж визнають цю проблему. "Європа має потребу в дешевій робочій силі і наші водії з досвідом почали виїжджати на роботу туди. На жаль, з цим колосальна проблема. Їдуть найбільш досвідчені водії, а залишаються – пенсіонери або ті, яких влаштовує зарплата", – кажуть у службі.

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня підвищилася ціна проїзду не тільки метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".